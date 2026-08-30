Путин пообещал шахтерам господдержку, Минобороны отчиталось об освобождении трех сел: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником и отметил лидерство РФ по запасам угля, Минобороны доложило об освобождении трех сел в Сумской области и ДНР, а в подмосковной резиденции Ново-Огарево прошли переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.