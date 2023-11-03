Торговая сеть Lamoda включит в себя бывшие магазины Adidas

Онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий Adidas. В будущей сети магазинов Lamoda Sport наряду с товарами Adidas будут продаваться и изделия других брендов, сообщает РИА Новости.
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