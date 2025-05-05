Президент Монголии приедет на празднование Дня Победы в Москве

ЛС

Лидия Санникова

Монголия перевела свою экономику на военный режим и развернула движение по оказанию добровольной помощи Красной армии. Вся страна начала жить и работать под девизом «Все для фронта, все для Победы!». Ведь с первого дня Великой Отечественной помощь Советскому Союзу стала для неё главной задачей. Жители Монголии справедливо считали, что их страна — глубокий тыл Советского Союза, и делали всё возможное для поддержки фронта... Монголия верный и достойный союзник СССР