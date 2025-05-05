Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Верить. Это. Блеф. Но. Прислушаться. Надо. Крыса. Бросается. Загнаная. В. УголЗахарова ответила...
  • Яна Орлова
    Если бы была утечка газа, то люди бы почувствовали запах! И сразу позвонили в службу! Разве нет?Выжившие после вз...
  • Nikolay Stepanov
    А вот Аляску не надо.«Убедительные арг...

Президент Монголии приедет на празднование Дня Победы в Москве

Президент Монголии приедет на празднование Дня Победы в Москве

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летнего юбилея Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Монголия перевела свою экономику на военный режим и развернула движение по оказанию добровольной помощи Красной армии. Вся страна начала жить и работать под девизом «Все для фронта, все для Победы!». Ведь с первого дня Великой Отечественной помощь Советскому Союзу стала для неё главной задачей. Жители Монголии справедливо считали, что их страна — глубокий тыл Советского Союза, и делали всё возможное для поддержки фронта... Монголия верный и достойный союзник СССР
Ответить
14 час.
наверх