На ПК и консолях выйдет ремейк ретро-игры Night Slashers Компания Forever Entertainment сообщ...

На ПК и консолях выйдет ремейк ретро-игры Night SlashersКомпания Forever Entertainment сообщила, для каких платформ выпустит ремейк битемапа Night Slashers, оригинальная версия которого вышла в 1994 году на аркадных автоматов.
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