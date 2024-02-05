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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На ПК и консолях выйдет ремейк ретро-игры Night Slashers Компания Forever Entertainment сообщ...

На ПК и консолях выйдет ремейк ретро-игры Night Slashers Компания Forever Entertainment сообщ...

На ПК и консолях выйдет ремейк ретро-игры Night SlashersКомпания Forever Entertainment сообщила, для каких платформ выпустит ремейк битемапа Night Slashers, оригинальная версия которого вышла в 1994 году на аркадных автоматов.

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