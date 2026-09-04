AFP: Мэр Франции издал шутливый указ против тигровых комаров

В коммуне Сен-Жюст-Сен-Рамбер во Франции мэр Оливье Жоли издал шутливый указ, запрещающий тигровым комарам летать и кусать жителей.
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