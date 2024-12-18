Студент из КНР задержан за контрабанду военной продукции

Студент из КНР стал фигурантом уголовных дел о контрабанде военной продукции, сообщает ФТС РФ.По информации ведомства, иностранца, учащегося в одном из вузов Москвы, подозревают в отправке в Китай двух посылок с элементами боевой экипировки ВС РФ, которые он приобрел в Сети.