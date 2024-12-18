Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Дай бог! Что бы сидел и знал что семья нищенствует. Хотя сомнительно воры на свободе прикроют.Имущество Тимура ...
  • Андрей
    "Р1 – 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонну, по категории Р2 – 122,4 тонны со средним содержанием 6...Цена фьючерса на ...

Студент из КНР задержан за контрабанду военной продукции

Студент из КНР задержан за контрабанду военной продукции

Студент из КНР стал фигурантом уголовных дел о контрабанде военной продукции, сообщает ФТС РФ.По информации ведомства, иностранца, учащегося в одном из вузов Москвы, подозревают в отправке в Китай двух посылок с элементами боевой экипировки ВС РФ, которые он приобрел в Сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх