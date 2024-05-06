Цена проезда по Неве в Санкт-Петербурге на пароме выросла

Изменения коснулись как будних, так и выходных дней Компания «Водоходъ» решила изменить тарифную сетку «регулярной городской линии» теплоходов между проспектом Обуховской обороны и причалом у Эрмитажа, передает издание «Деловой Петербург».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии