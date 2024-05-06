НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Теперь эта пархатая рожа символ Кремля?!?!?!В Кремле оценили ...
  • Виктор Луговой
    Российская торговая посуда в озеро Сайма не ходит, а о водном туризме в эту сторону говорить неактуально. России эта ...Финляндия может л...
  • Наталия Сорокина
    МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МИШУСТИН ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР МИНИСТРА!... МИШУСТИНУ ПОКА НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ!....Владимир Путин на...

Цена проезда по Неве в Санкт-Петербурге на пароме выросла

Изменения коснулись как будних, так и выходных дней Компания «Водоходъ» решила изменить тарифную сетку «регулярной городской линии» теплоходов между проспектом Обуховской обороны и причалом у Эрмитажа, передает издание «Деловой Петербург».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх