Эрдоган: прекращение огня на Украине создаст условия для начала переговоров

АндрейБорков

А не пошел бы на х....й мусьё Ырдоган с такими заявлениями? Своими высказываниями этот пахан турок присоединился и к Моне Макрону и к Зеленскому и к остальным гейропейским геям. Путин сказал, что сначала начнем переговоры, а там посмотрим, глядишь и до перемирия дойдем. Эти гомосеки с наркоманами, а вместе с ними и Ырдоган, заявляют, что сначала перемирие, а там может быть и поговорить получиться, но оружие и вооружение для УкРуины поставлять продолжат. И какое к херам собачьим тут перемирие? О чем тогда переговоры? Опять ППР(посидели, попизд...ли, разошлись)? Получается, что именно так и ни как иначе.