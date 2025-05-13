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Эрдоган: прекращение огня на Украине создаст условия для начала переговоров

Эрдоган: прекращение огня на Украине создаст условия для начала переговоров

Всеобъемлющее прекращение огня на Украине создаст необходимые условия для начала мирных переговоров, данную возможность упускать нельзя.

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Комментарии
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АндрейБорков
А не пошел бы на х....й мусьё Ырдоган с такими заявлениями? Своими высказываниями этот пахан турок присоединился и к Моне Макрону и к Зеленскому и к остальным гейропейским геям. Путин сказал, что сначала начнем переговоры, а там посмотрим, глядишь и до перемирия дойдем. Эти гомосеки с наркоманами, а вместе с ними и Ырдоган, заявляют, что сначала перемирие, а там может быть и поговорить получиться, но оружие и вооружение для УкРуины поставлять продолжат. И какое к херам собачьим тут перемирие? О чем тогда переговоры? Опять ППР(посидели, попизд...ли, разошлись)? Получается, что именно так и ни как иначе.
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