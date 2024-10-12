Прогноз погоды в Крыму на 12 октября ☔️ В Симферополе +23 и дождь В Севастополе +23 и дождь с грозой В Евпатории +23 и дождь В Черноморском +22 и ливень В Джанкое +25 и небольшой дождь В Ялте +21 и небольшой дождь В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +22 и небольшой дождь В Армянске +22 и небольшой дождь В Красноперекопске +22 и дождь В Бахчисарае +23 и небольшой дождь В Феодосии +22 и небольшой дождь В Судаке +22 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.