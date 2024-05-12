Ломаченко − о следующем бое: «Пока я хочу провести время с семьей»

«В первую очередь, спасибо Господу. Хочу поблагодарить моего оппонента Джорджа. Что далее? Пока я хочу вернуться к семье и провести время с родными», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко, нокаутировавший в титульном поединке Джорджа Камбососа.