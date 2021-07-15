Согласилась взять внука на дачу, пока сын с женой в отпуске, и не справилась: звонит и требует срочно забрать

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСогласилась взять внука на дачу, пока сын с женой в отпуске, и не справилась: звонит и требует срочно забрать– …А я даже и не знала, что у соседки по даче внук есть! – рассказывает шестидесятилетняя Ольга Тимофеевна.Вернуться к статье205НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМТМарина ТомашевскаяТаких детей представляю, вот таким его невестка и воспитала. У неё всё ещё впереди. Но бабушка не должна опускать руки и такого ребёнка можно привести в чувство, если захотеть. Конечно, дачные дела останутся заброшенными на это время, а в тоже время и ребёнка можно к этим делам привлекать и тем самым заняться, наконец, его воспитанием.Лада Мирана 10 дней нанять няньку или садовода и нет проблемМСМаргарита СладковаУжас!Бабушка просто дурная,жа́ловаться нужно на себя.Как можно было согласиться взять такого ребенка на две недели?А отчего это жена сына так устала?Вполне могли ребенка взять с собой , многие берут детей и младше с собой на отдых.Я даже не знаю как она продержится до двух недель?Я 13-летнего внука брала на месяц на море,так мне все время приходилось держать ухо востро,но я знала на что шла,хотя он самостоятельный,помощник,вполне послушный,но это все равно не легко.А тут 3-х летку?Я бы даже за большие деньги не согласилась, и никакие бабушкины чувства не помогли бы.Жаль бабушку,но думать нужно прежде,чем принимать решения особенно такие важные.Сочувствую!Юлия КулешоваА молодая мама разве нормальная? я себе представить не могу...что бы я оставила свою 3-х летнюю дочь бабушке на две недели!!!! Я бы уже с ума сходила от переживаний на второй, максимум третий день!!!LLuidmilaПотому что это маугли невестка растит. Сама сидит в телефоне, а ребенок предоставлен сам себе. Вот и результат. Вот невестка от своего "маугли" и устала.Татьяна РогозинскаяЧто вы прикопались к слову маугли.С чего вы взяли,что ребенок маугли. Сейчас многие дети не умеют ходить на горшок ,потому как памперсы спасают современных мамочек. И потом ренок,который рос далеко от вас и увидели его только в годик,тоже с ним тяжело,пока не приноровишься.Татьяна РогозинскаяЭто бабушка такая хреновая.Две недели уж напряглась бы,раз согласилась. Мне бы в голову не пришло звонить и сказать чтобы забирали.Да,тяжело,не спорю,но потерпеть можно.LLuidmilaбабушка может и хреновая, но главное, что может вырасти из ребенка, которого не воспитывают, не учат, не социализируют?Роман ПолянскийДа неужели? Если бы вам на руки скинули неуправляемый, ни к чему не приученный трындец, как бы вы запели , интересно?Татьяна РогозинскаяНормально бы запела. Причем с внучкой сидела и справлялась с годика,хотя тоже не привычно было,так как живет далеко и видела вот нечасто.С годика оставляли на все лето.Как-то приспосабливалась.Татьяна РогозинскаяРазные дети бывают и с разными характерами.С одним ребенком одно удовольствие сидеть.а с другим тяжело справиться.И почему вы решили,что не воспитывают ребенка.просто ребенок с таким сложным характером. Подрастет,понимать начнет.А здесь я как поняла,единственный раз попросили выручить и то потому что форс мажор случился,другая бабушка заболела.LLuidmilaтак то с годика неразбалованного младенца Вам оставляли, и Вы его тоже не баловали, а любили и воспитывали. А тут маугли! Вы просто не догоняете, что такое ребёнок, которого не социализирует мать. Вот потому у нас в школах сейчас так много "особенных" детей. От которых все шарахаются. А они просто маугли.LLuidmilaВ 2, 5 года почти не говорит, не умеет ходить на горшок и агрессивен - это нормально? Ну, ну...Татьяна РогозинскаяЯ считаю что нормально. Опять повторюсь,разное развитие у детей.Помню как я сына в годик(раньше с годика отдавали в садик)в сад привела,так там одна девочка только могда пуговички на платье и на рукавах застегивать и сзади .Так что все дети должны так уметь в год застегивать?Это ребенок такой,а не то что я не занималась своим ребенком.Позднее развитие у ребенка и не мама учит его говорить.Две недели ничего с бвабушкой не случилось бы.Просто бабушка избалованная попалась.Роман ПолянскийДа не рассказывайте сказки. Судя по поведению ребенка у него эксплозивная психопатия. Это когда не воспринимает ничего, кроме своих хотелок и творит все, что в башку придет. Уследить за таким ребенком очень сложно. Социализация - сложный процесс. а маманя перманентно усталая, ей недосуг.Татьяна РогозинскаяВы специалист по этой части.что диагнозы ставите?Даже если и так,то как раз маманю и повезли отдохнуть,чтобы умом не тронулась. И что теперь,может ребенка выкинуть на улицу.раз у него как вы говорите эксплозивная психопатия? Потерпеть можно. Две недели это не два с половиной года.Марина Трянинаесли бы яжемать не дурила и допускала бы бабушку до ребенка, то бабушка привыкла к его поведению и нашла бы способы управлять этим ребенком... а так... кинули ей нечто, и теперь она должна разбиратьтся в родительских ошибках... У меня была аналогичная ситуация, но... там мама не справлялась с ребенком, а у меня ребенок был шелковым - сказывалась привычка полностью посвящать себя ребенку... так мама стала ревновать, устраивать мне сцены и... изолировала ребенка от меня, и ребенок такие истерики устраивал, что... представить нельзяIgor ShumarinОтгороди ребёнку уголок и посади его туда. А ещё лучше за пояс на цепь, без штанов (сейчас ведь жара, а он, как здесь пишут ещё из памперсов не вылез). Дать какую нибудь игрушку да пусть возится с нею. Только так...Alla"Назвался груздем полезай в кузов", отсиди, пока сын с невесткой в отъезде, а все претензии и замечания выскажи им, когда будут малыша забирать...ЕленаЯ б на ее месте просто не согласилась на две недели с таким маленьким ребенком, особенно когда видят друг друга практически впервые. Надо было, как выяснилось, что вторая бабушка не сможет сидеть с ребенком, приучать постепенно к общению. А обращаться в полицию или в опеку не выход. Как говорится, взялся за гуж - не говори, что не дюж. Если только хочет, чтоб сын полностью прекратил общаться.Комментировать
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