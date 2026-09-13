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«ПСЖ» впервые выиграл в этом сезоне Лиги 1 – у «Бреста» (1:0). Команда Энрике идет 8-й с 5 очками после четырех туров

«ПСЖ» обыграл « Брест » (1:0) в гостевом матче 4-го тура чемпионата Франции.  Это первая победа парижского клуба в нынешнем сезоне Лиги 1.

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