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Олланд заявил представившимся Порошенко пранкерам, что Киев должен воевать до последнего украинца, и счел переговоры ненужными

Олланд заявил представившимся Порошенко пранкерам, что Киев должен воевать до последнего украинца, и счел переговоры ненужными

Бывший французский лидер Франсуа Олланд заявил пранкерам, позвонившим ему от имени бывшего президента Петра Порошенко, что киевская сторона должна воевать до последнего украинца, и счел переговоры ненужными.

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