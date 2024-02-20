﻿В Ефремове десяти медсестрам не начисляли специальную социальную выплату

В Ефремове десять старших медицинских сестер не получали специальную социальную выплату из-за того, что руководство не внесло их в соответствующий реестр, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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