Скабеева резко ответила депутату Рады Гончаренко на слова о «дрожащих поджилках» России Анна СафоноваТелеведущая и журналист Ольга Скабеева резко ответила депутату украинского парламента Алексею Гончаренко на слова о «дрожащих поджилках» России.