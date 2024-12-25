Депутат Львовского облсовета и заместитель мэра пытались смыть взятку в унитаз при задержании

Госбюро расследований Украины сообщило о задержании депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из территориальных общин региона, требовавших 1,2 миллиона долларов взятки у местного предпринимателя.
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