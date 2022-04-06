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Возбуждены новые уголовные дела о жестоких преступлениях со стороны военнослужащих Украины в отношении мирного населения

Возбуждены новые уголовные дела о жестоких преступлениях со стороны военнослужащих Украины в отношении мирного населения

Главным следственным управлением Следственного комитета России по фактам очередных жестоких преступлений со стороны военнослужащих ВСУ и националистов в отношении гражданского населения Донбасса возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.

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