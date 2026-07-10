Американский регулятор одобрил запуск спутника-зеркала для ночного освещения Земли вопреки протестам учёных и экологических организаций

Стартап Reflect Orbital планирует создать сеть из 50 тысяч орбитальных зеркалФедеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Reflect Orbital на запуск экспериментального спутника с отражающим покрытием, который должен направлять солнечный свет на участки Земли в ночное время.
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