Американский регулятор одобрил запуск спутника-зеркала для ночного освещения Земли вопреки протестам учёных и экологических организаций

Стартап Reflect Orbital планирует создать сеть из 50 тысяч орбитальных зеркалФедеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Reflect Orbital на запуск экспериментального спутника с отражающим покрытием, который должен направлять солнечный свет на участки Земли в ночное время.