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Уральские металлурги установили рекорд суточного производства горячеоцинкованного проката

Уральские металлурги установили рекорд суточного производства горячеоцинкованного проката

ММК поставил рекорд по суточному производству горячеоцинкованного проката. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ноябре 2023 года на участке горячего цинкования производства металла с покрытием ММК достигнуто рекордное суточное производство горячеоцинкованного проката.

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