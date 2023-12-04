Уральские металлурги установили рекорд суточного производства горячеоцинкованного проката

ММК поставил рекорд по суточному производству горячеоцинкованного проката. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ноябре 2023 года на участке горячего цинкования производства металла с покрытием ММК достигнуто рекордное суточное производство горячеоцинкованного проката.
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