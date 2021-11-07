Башкирию снова атаковали природные пожары

За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксированы новые природные пожары. Согласно данным МЧС по РБ, произошло 33 случая горения травы на общей площади 50 га и 2 случая лесных пожаров в Учалинском (24 га) и Туймазинском (3,5 га, недалеко от с.