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Башкирию снова атаковали природные пожары

Башкирию снова атаковали природные пожары

За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксированы новые природные пожары. Согласно данным МЧС по РБ, произошло 33 случая горения травы на общей площади 50 га и 2 случая лесных пожаров в Учалинском (24 га) и Туймазинском (3,5 га, недалеко от с.

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