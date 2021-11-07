Башкирию снова атаковали природные пожары

За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксированы новые природные пожары. Согласно данным МЧС по РБ, произошло 33 случая горения травы на общей площади 50 га и 2 случая лесных пожаров в Учалинском (24 га) и Туймазинском (3,5 га, недалеко от с.
За минувшие сутки на территории Башкирии зафиксированы новые природные пожары. Согласно данным МЧС по РБ, произошло 33 случая горения травы на общей площади 50 га и 2 случая лесных пожаров в Учалинском (24 га) и Туймазинском (3,5 га, недалеко от с.
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