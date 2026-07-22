Володин призвал депутатов отправиться на военные сборы вместо отпусков. В Минобороны пообещали всё спланировать

Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы — вместо летних отпусков. Идея прозвучала на пленарном заседании, и замминистра обороны Виктор Горемыкин тут же пообещал «спланировать и согласовать».
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