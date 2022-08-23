Сургутский район остался без цеха по производству консервов, на который выделял 5 млн рублей

Сургутский район остался без цеха по производству консервов, на который выделял 5 млн рублей

Власти Сургутского района, которые постоянно отчитываются об эффективной работе с инвесторами, остались без проекта по созданию производства консервов в поселке Сытомино.

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