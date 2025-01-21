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Царьград

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Нарколог Шуров: существование беспохмельной водки невозможно

Нарколог Шуров: существование беспохмельной водки невозможно

Врач объяснил, почему избежать похмелья не получитсяПо словам врача-нарколога Василия Шурова, новости о разработке водки, которая не вызывает сильной тошноты, являются искусственным маркетинговым ходом.

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