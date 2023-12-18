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Крымское информационное агентство

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Посёлок Заозёрное под Евпаторией более, чем на сутки останется без воды

Посёлок Заозёрное под Евпаторией более, чем на сутки останется без воды

По данным Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма», с часу ночи 20 декабря до 14.00 21 декабря (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение в пгт Заозерное (кроме микрорайона Световой Маяк) и микрорайоне Лимановка.

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