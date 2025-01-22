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Царьград

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Госдума вводит штрафы до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям

Госдума вводит штрафы до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект, предполагающий штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.

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