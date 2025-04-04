Руководители парламентов-членов ЮРПА осмотрели Крещенский парк в Анапе

Новый культурно-рекреационный объект осмотрели председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, руководители парламентов субъектов-членов Южно-Российской Парламентской Ассоциации, глава Анапы Василий Швец и председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк.
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