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5koleso.ru

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Это вам не «Хонда»: тест квадроциклов QRX 350 и QRX 1000 Trail

QRX 350Цена: от 499 900 р. QRX 1000 TrailЦена: от 1 229 900 р. «Мотор-Плейс» — эксклюзивный дистрибьютор Honda Motor в России, импортирующий автомобили, мотоциклы и запчасти.

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