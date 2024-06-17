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Валентина Талызина рассказала, как Нина Русланова ударила Ахеджакову

Валентина Талызина рассказала, как Нина Русланова ударила Ахеджакову

Звезда СССР Валентина Талызина рассказала о напряженной ситуации, которая возникла между ее коллегами Ниной Руслановой и Лией Ахеджаковой на съемочной площадке.

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Комментарии
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Людмила Новик
*Господь Бог в лице посланницы Руслановой, шельму пометил. Отойду от от основной темы, но возможно увидит мой комент дочь Руслановой. У меня к ней вопрос, когда на могиле матери будет установлен пусть скромный, но памятник . Памятники  ставят безусловно для людей,но у нее была потрясающая мать и при этом  народная артистка.
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14 час.
Юрий Золотарев
Ну вот, всё и прояснилось: Русланова поставила свою &quot;отметину&quot; на Меджидовне - с тех пор та и оборзела! Главное в жизни - вовремя &quot;отметить&quot; мразь, чтобы и остальным было видно.
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10 час.

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