Валентина Талызина рассказала, как Нина Русланова ударила Ахеджакову

Людмила Новик

*Господь Бог в лице посланницы Руслановой, шельму пометил. Отойду от от основной темы, но возможно увидит мой комент дочь Руслановой. У меня к ней вопрос, когда на могиле матери будет установлен пусть скромный, но памятник . Памятники ставят безусловно для людей,но у нее была потрясающая мать и при этом народная артистка.