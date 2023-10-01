Двупалый ленивец Эмиль в Новосибирском зоопарке отпраздновал День рождения

В честь праздника годовалый ленивец Эмиль получил своё любимое угощение – груши и вареный картофель.Детеныш двупалых ленивцев из Новосибирского зоопарка внешне похож на маму, самку Милену – у него такая же длинная шерсть.
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