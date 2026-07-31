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«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон

«Адмирал» объявил, что расторг пробные соглашения с нападающими Остапом Сафиным , Павлом Куликовым, Павлом Анохиным и защитником Романом Мануховым .

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