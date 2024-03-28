ООН: русских военнопленных пытали на Украине с декабря по февраль

ООН рассказали о собранных доказательствах, свидетельствующих о пытках русских солдат в плену.С декабря 2023 года до февраля текущего, 2024, года русских военнослужащих подвергали жестоким пыткам в плену ВСУ.
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