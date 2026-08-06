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Царьград

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Исследование: 65% русских готовы путешествовать в страны Востока

Исследование: 65% русских готовы путешествовать в страны Востока

Согласно исследованию сервиса "Купибилет", 65% русских интересуются поездками в восточные страны. 51% выбрали Дальний Восток, включая Китай и Японию, тогда как 49% предпочли Ближний Восток с ОАЭ и Катаром.

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