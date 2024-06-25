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Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву

Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву

Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.

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