Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву

Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с военными поставками. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.