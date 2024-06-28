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Очередные посыпались. На этот раз - чиновники из Сочи. 35 млн у военкома на чердаке

Очередные посыпались. На этот раз - чиновники из Сочи. 35 млн у военкома на чердаке

Для кого-нибудь здесь является секретом, что должность военкома - очень прибыльная и в больших городах продаётся и покупается? По некоторым данным её стоимость составляет от 1 до 10 миллионов рублей и занести её надо "наверх" тому, кому скажут.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Смешнее ничего не придумали? Уволили за утрату доверия! Как сильно бедные чиновники пострадали, их не арестовали, просто уволили. Другие такие же через день придут, чтобы уволиться потом за утрату доверия, заодно свою материальную базу улучшат)).
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5 час.
Лидия Пучкова
а как ещё собрать 35 миллионов контрибуции?
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2 час.
Лидия Пучкова
уже!
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2 час.

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