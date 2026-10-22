Рынок акций Китая потерял 20% относительно пика, зафиксированного в июне, и вошел в медвежью фазу. Падение наблюдается уже десять недель подряд: на рынок давят слабые потребительские настроения, опасения по поводу ИИ-пузыря и геополитическая неопределенность, перечисляют аналитики.