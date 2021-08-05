Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины

Следственным комитетом Российской Федерации продолжается работа по установлению конкретных фактов и фиксация доказательств преступлений должностных лиц Вооруженных сил Украины, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестокому обращению с гражданским населением в вооруженном конфликте.