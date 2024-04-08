Полеты на «Боингах» стали совсем опасны: при взлете отвалился кожух двигателя

Расследование начато после того, как во время взлета у самолета Boeing отвалился кожух двигателя. Рейсу компании Southwest Airlines пришлось возвращаться в аэропорт Денвера после последней аварии, которая затронула парк “Боингов” этой авиакомпании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии