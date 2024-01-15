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Стон пронесся по СМИ. Потеряли великого поэта, мессию

Стон пронесся по СМИ. Потеряли великого поэта, мессию

Конунг Ингвар   И как потеряли? Был задавлен автомобилем. Банально. Хорошо, что не пишут , что это был призрак воронка НКВД, а может и покруче - ФСБ решило зачищать великих страстотерпцев.

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Комментарии
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Галина Чужая
Извиняюсь, а это КТО???  БОМЖ что ли???
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18 мин.
Юрий Шлыков
Не благодарная нация,без родины,без совести,где живут там и гадят.И заметте,что не русофоб,то еврей,ну не нравется вам Россиия.Никто ведь не держит в перёд, и попутного вам в спину.
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1 мин.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Жертва неудавшегося аборта...
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