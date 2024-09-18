Майдана больше не будет

Борис Джерелиевский 17 сентября 2024 г., 17:24 «Мадьяр» пугает Банковую по ее приказу В украинской медиасфере продолжают активно обсуждать выступление «Мадьяра» (Роберта Бровди, он же Владимир Бацко), который публично угрожал украинским властям расправой и военным переворотом, если боевиков ВСУ не устроят условия мира.
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