Картина дня. Финансы

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Бетонные корабли. Необычный эксперимент в судостроении

Бетонные корабли. Необычный эксперимент в судостроении

Люди тысячелетиями строили различные плавательные средства. Долгие годы единственным доступным и самым подходящим судостроительным материалом было дерево.

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