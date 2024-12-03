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Боливийский экономист: Трамп может развязать борьбу с БРИКС после вступления в должность

Ранее Дональд Трамп угрожал введением стопроцентных пошлин всем странам-членам блока БРИКС.Администрация нового президента Дональда Трампа может «развязать войну» со странами блока БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после инаугурации, считает боливийский экономист, президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро.

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