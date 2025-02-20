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Царьград

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Гуманитарный штаб в Курахово: помощь и укрытие для жителей и эвакуированных

Гуманитарный штаб в Курахово: помощь и укрытие для жителей и эвакуированных

В Курахово в ДНР открыт гуманитарный штаб при поддержке военной комендатуры. Жителям и эвакуированным предоставляется помощь, включая медицинскую, еду и временное укрытие.

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