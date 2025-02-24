🔥 В честь 100-летия «Артека» в международный детский центр прибыл автопоезд «Россия — Моя история» Мультимедийный проект посвящён многовековой истории Отечества.
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🔥 В честь 100-летия «Артека» в международный детский центр прибыл автопоезд «Россия — Моя история» Мультимедийный проект посвящён многовековой истории Отечества.