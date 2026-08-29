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Царьград

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Минобороны России ударило по военным складам в порту Николаев

Минобороны России ударило по военным складам в порту Николаев

Русские войска нанесли удар по украинскому порту Николаев, уничтожив четыре склада с военным оборудованием для ВСУ, а также морской перегрузочный терминал.

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