Овечкин выбил десятку! До вечного рекорда Гретцки — 62 гола (видео)

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче НХЛ с «Монреалем» (2:5). В последнее время «Вашингтон» со своими российскими звездами дают болельщикам все больше поводов для разочарований.
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