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Спорт Уик-Энд

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Андрей Мостовой не сдержал слез, прощаясь с командой, Семаком и городом

Андрей Мостовой не сдержал слез, прощаясь с командой, Семаком и городом

«Зенит» опубликовал прощальное обращение полузащитника Андрея Мостового к болельщикам «сине-бело-голубых», команде и городу, ставшему для него родным.

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