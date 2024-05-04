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Минздрав: с 1 мая изменилась оплата труда некоторых категорий медработников.

Минздрав: с 1 мая изменилась оплата труда некоторых категорий медработников.

Постановление Минздрава №70 от 15.04.2024 ´Об изменении постановлений Минздрава от 13 июня 2019 года №52 и №53´, разработанное для совершенствования условий и увеличения размера оплаты труда работников здравоохранения, вступило в силу с 1 мая.

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