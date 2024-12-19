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ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта, при котором был убит Кириллов

ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта, при котором был убит Кириллов

ФСБ РФ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания гражданина Узбекистана, совершившего теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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