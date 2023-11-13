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Профессор Кафлин: Запад готов к капитуляции и разделу Украины

Профессор Кафлин: Запад готов к капитуляции и разделу Украины

Лидеры западных стран уже готовы согласиться на раздел Украины и капитуляцию в секторе Газа. Об этом заявил главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

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