Профессор Кафлин: Запад готов к капитуляции и разделу Украины

Лидеры западных стран уже готовы согласиться на раздел Украины и капитуляцию в секторе Газа. Об этом заявил главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.
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