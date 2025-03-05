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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня подвергла критике очередной запрет властей ДПП на межбереговые академические обмены

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа во вторник подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за очередной запрет на сотрудничество высших учебных заведений острова с ведущими научными и инженерными вузами континентальной части Китая.

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